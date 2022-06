‘Petrobras está dando dica de novo aumento’, diz Bolsonaro

Presidente afirmou que petroleira procura reajustar novamente o preço dos combustíveis; última alta anunciada pela estatal ocorreu no dia 9 de maio e registrou uma alta de quase 10% no óleo diesel

Isac Nóbrega/PR - 23/02/2022 Presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a atual política de preços da Petrobras



O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira, 15, que a Petrobras sinalizou que poderá realizar um novo aumento no preço dos combustíveis. “Não interessa quanto seja, já está um absurdo o preço dos combustíveis no Brasil lá na refinaria. Esse preço é potencializado em cima de impostos. A Petrobras está dando dica que quer aumentar de novo”, afirmou o chefe do Executivo. O mandatário também classificou como “extorsiva” a atual política de preços – que registrou lucro líquido de R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano. “O preço dos combustíveis está um absurdo no mundo todo, mas no Brasil podia estar mais barato. Nós temos 2 problemas no Brasil, impostos e Petrobras”, argumentou Bolsonaro. O último reajuste realizado pela empresa ocorreu no último dia 9 de maio com uma alta de 8,9% no preço do óleo diesel e, no mês anterior, a alta no preço dos combustíveis quase atingiu 25%.