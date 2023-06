PF descarta possível envolvimento de Fernando Holiday nos atos de 8 de Janeiro

Investigação da corporação analisou quase 7.300 publicações do vereador paulistano nas redes sociais

Reprodução/Facebook/Fernando Holiday Vereador de São Paulo, Fernando Holiday não conseguiu a quantidade de votos necessários para se eleger deputado federal



Investigado por suposto envolvimento nas manifestações de 8 de Janeiro, que vandalizaram a sede dos Três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal -, o vereador de São Paulo, Fernando Holiday (Republicanos), teve seu nome descartado pela Polícia Federal (PF) como um dos possíveis envolvidos com os atos de violência que ocorreram em Brasília, no Distrito Federal. A apuração foi realizada após pedido da bancada feminista da Câmara Municipal ao STF e avançaram por determinação do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o relatório final da corporação, que teve condução do delegado Marcelo Uchoa, concluiu que não houve qualquer tipo de incitação do parlamentar paulistano. Segundo o delegado, foram analisadas quase 7.300 publicações do político nas redes sociais e, em nenhuma delas, não há incitação ou contribuição para o que ocorreu em 8 de Janeiro na sede do poder público federal. De acordo com Marcelo, no entanto, há alguns pontos que Holiday critica instituições ou pessoas, mas nada que incitasse os atos de violência.