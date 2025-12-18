Jovem Pan > Notícias > Política > Senado empurra projeto de legalização do jogo do bicho para 2026

Senado empurra projeto de legalização do jogo do bicho para 2026

Derrubada do requerimento veio após senadores da bancada evangélica e da direita se manifestarem contra o texto, sob o argumento de que a votação não estava prevista e seria realizada após as 22h

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 09h27 - Atualizado em 18/12/2025 09h29
  • BlueSky
Carlos Moura/Agência Senado Senado Caso aprovado, o projeto permitirá o funcionamento no país de cassinos, bingos e videobingos, jogo do bicho e apostas online

O Senado rejeitou nesta quarta-feira (17), por 36 votos a 28, um requerimento que colocaria sob regime de urgência e permitiria a votação ainda na data do projeto para liberar cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil. Com isso, a análise fica adiada para 2026. A derrubada do requerimento veio após senadores da bancada evangélica e da direita se manifestarem contra o texto, sob o argumento de que a votação não estava prevista e seria realizada após as 22h, às vésperas do recesso parlamentar.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

PSD e União Brasil orientaram voto favorável ao requerimento. PL, Republicanos e Novo defenderam a derrubada. Já MDB, PT, PSB, PP e PDT liberaram suas bancadas.

Senadores contrários ao projeto afirmaram que a legalização intensificaria problemas já enfrentados com apostadores de bets e favoreceriam a corrupção e a lavagem de dinheiro. “Se já temos hoje um problema gritante de bets, de casas de apostas, esse projeto é muito pior. É um projeto que tem o DNA de um grupo espanhol e que vai atacar os mais pobres, porque tem bingos no meio”, disse Eduardo Girão (Novo-CE).

Já os defensores da liberação disseram que os empreendimentos seguiriam regras e aumentariam a arrecadação de impostos. “Vir me dizer que, num cassino físico, com regras, que só pode entrar… Se o turista quiser chegar e deixar o dinheiro no meu Estado, eu vou dizer que sou contra? […] Temos que rever a regra que esse Congresso aprovou para cassino virtual. Esse, sim, é o perigo”, disse Weverton (PDT-MA).

Caso aprovado, o projeto permitirá o funcionamento no país de cassinos, bingos e videobingos, jogo do bicho e apostas online. Apenas pessoas com mais de 18 anos poderão frequentar os locais e apostar, e caberá ao poder público emitir licenças e supervisionar o setor. Para isso, será criado o Sistema Nacional de Jogos e Apostas, que reunirá o Ministério da Fazenda, auditorias e empresas operadoras dos jogos. Os cassinos só poderão funcionar em resorts ou embarcações.

O texto ainda criará uma tributação de 20% em cima dos prêmios líquidos acima de R$ 10 mil pagos aos apostadores, como imposto de renda. O valor será reajustado anualmente pela Selic. As empresas operadoras dos jogos terão de pagar, a cada três meses, ao Tesouro a Taxa de Fiscalização de Jogos e Apostas.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

Leia também

Alcolumbre diz que votação do Orçamento deve ficar para sexta-feira, 19
PF mira senador Weverton Rocha e prende número 2 da Previdência em operação contra fraudes no INSS
Wellington Fagundes lidera em todos os cenários em MT, diz Paraná Pesquisas
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >