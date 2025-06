PF não consegue localizar Eduardo Bolsonaro para notificá-lo sobre abertura de inquérito

Foco da investigação é a suposta tentativa de Eduardo de desestabilizar o Judiciário brasileiro e interferir nos processos que envolvem seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro

A Polícia Federal enfrenta dificuldades para localizar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a fim de intimá-lo a prestar depoimento no inquérito que investiga sua atuação nos Estados Unidos. O(PL). Recentemente, Jair Bolsonaro foi ouvido pela PF em Brasília e negou qualquer participação nas ações do filho. Devido à sua permanência em outro país, a PF recorreu ao envio de e-mails e tentativas de contato via WhatsApp, mas não obteve resposta do deputado. Essa falta de retorno foi informada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Apesar de estar nos EUA, Eduardo pode ser ouvido e o ministro Alexandre de Moraes já autorizou que ele apresente suas explicações por escrito.

A PF confirmou que as mensagens enviadas foram recebidas, mas não houve qualquer retorno por parte de Eduardo. Em março, o deputado anunciou sua mudança para os Estados Unidos e, desde então, tem buscado articular ações que possam impactar o ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República (PGR) alega que Eduardo está tentando interferir nas decisões do Judiciário em favor de seu pai. Além disso, a PGR aponta indícios de que Eduardo Bolsonaro pode estar cometendo crimes, como obstrução de investigações e coação. Ele estaria, supostamente, buscando influenciar sanções dos EUA contra Moraes, com o intuito de pressionar o STF.

