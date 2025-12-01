Jovem Pan > Notícias > Política > Moraes pede laudo após contradições de Heleno sobre Alzheimer

Moraes pede laudo após contradições de Heleno sobre Alzheimer

Defesa do general indicou duas datas diferentes para o início da doença

  Por Fernando Keller
  01/12/2025 17h26 - Atualizado em 01/12/2025 17h44
General Augusto Heleno Inicialmente, a defesa argumentou que Heleno sofria de Alzheimer desde 2018

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (1) que o general Augusto Heleno tenha um laudo pericial feito por médicos da Polícia Federal. O pedido vem após a defesa de Heleno apresentar informações contraditórias sobre a saúde do condenado a 21 anos e 11 meses por tentativa de golpe. Inicialmente, a defesa argumentou que Heleno sofria de Alzheimer desde 2018, implicando que o general teria comandado o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República com a doença.

A afirmação foi feita durante o exame de corpo de delito quando foi detido, no dia 22 de novembro. Porém, posteriormente, a defesa afirmou que o general só teve o diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular) em janeiro de 2025. No dia 29 de novembro, após a PGR se posicionar a favor da prisão domiciliar do condenado, Moraes solicitou o envio de exames que comprovassem a doença.

Ai então, a defesa mudou a versão e afirmou “que tal informação consta apenas do laudo de corpo de delito e decorre, possivelmente, de equívoco do perito. A defesa também argumenta que por não ter o diagnóstico antes de janeiro de 2025, “não havia o que comunicar à Presidência ou a qualquer órgão público. Justifica, ainda, a ausência de alegação de incapacidade durante o interrogatório, sustentando que a doença não era relevante para os fatos imputados e que buscava preservar a intimidade familiar”, diz a decisão de Moraes.

