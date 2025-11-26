Preso, General Augusto Heleno alega conviver com Alzheimer desde 2018

Condenado a 21 anos por participação em trama golpista, ex-ministro do GSI relatou condição médica durante exame de corpo de delito; ele foi encaminhado ao Comando Militar do Planalto

Fátima Meira/Estadão Conteúdo General da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, afirma que convive com a doença de Alzheimer



O general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), afirmou que convive com a doença de Alzheimer. A declaração foi feita durante o exame de corpo de delito realizado logo após sua prisão, na terça-feira (25), para o início do cumprimento de pena. Segundo o militar, o diagnóstico da condição clínica teria sido recebido ainda em 2018. A informação foi registrada pelos médicos peritos durante o procedimento legal, que visa verificar as condições físicas do detento e proteger tanto o preso quanto o Estado de futuras alegações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A prisão de Heleno foi executada em uma operação conjunta do Exército e da Polícia Federal (PF), após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar o trânsito em julgado do processo — momento em que não cabem mais recursos. O ex-ministro foi condenado a 21 anos de prisão, acusado de integrar o núcleo crucial de uma organização criminosa que articulou uma trama golpista para manter o ex-presidente no poder, ignorando o resultado das urnas.

Após os trâmites legais, Augusto Heleno foi encaminhado para detenção no Comando Militar do Planalto, em Brasília.