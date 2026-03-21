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PGR denuncia Silvio Almeida ao STF por importunação sexual contra Anielle Franco

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, existem indícios suficientes que sustentam o relato da ministra

  • Por Jovem Pan
  • 21/03/2026 22h34
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Renato Araujo/Câmara dos Deputados Silvio Almeida Silvio Almeida é acusado de importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou formalmente uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele é acusado de importunação sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O caso, que resultou na demissão de Almeida pelo presidente Lula em novembro do ano passado, agora avança para a esfera judicial sob a relatoria do ministro André Mendonça.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, existem indícios suficientes que sustentam o relato da ministra. A denúncia baseia-se em diversos depoimentos coletados durante a investigação da Polícia Federal, incluindo autoridades do alto escalão da corporação.

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