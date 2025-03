PGR é contra pedido de Braga Netto por mais tempo de defesa

Defesa do militar pediu ao Supremo prazo de 30 dias para se manifestar e alega que teve acesso limitado à delação de Mauro Cid

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou na última segunda-feira (10) um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) se opondo ao pedido da defesa do general Braga Netto, que solicitava um prazo adicional para se manifestar sobre a denúncia relacionada a uma suposta trama golpista. A defesa pedia 30 dias, mas o ministro Alexandre de Moraes já havia estabelecido um limite de 15 dias, conforme as normas legais.

A defesa argumentou que o volume de material a ser analisado é considerável, totalizando cerca de 70 gigabytes e 1.400 arquivos. Além disso, eles alegaram não ter tido acesso completo à delação do tenente-coronel Mauro Cid, o que dificultaria a elaboração de uma resposta adequada. No entanto, o pedido de prorrogação foi negado por Moraes em duas ocasiões.

Diante da recusa, a defesa recorreu à Primeira Turma do STF, buscando uma revisão da decisão. No parecer enviado, Gonet sustentou a validade das decisões de Moraes, ressaltando que a legislação não prevê a possibilidade de extensão do prazo solicitado.

Apesar das divergências em relação ao tempo concedido, a defesa de Braga Netto já apresentou sua manifestação ao STF, na qual descreve a denúncia como “fantasiosa”. A situação continua a ser acompanhada de perto, dado o impacto que pode ter sobre o andamento do processo.

