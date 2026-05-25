PL conversará com Cleitinho para definição de candidato a governador de MG

Em caso de candidatura própria, a sigla de Flávio Bolsonaro negociará para que o Republicanos escolha o nome para ocupar a vaga de vice na chapa

Cleitinho discursa à tribuna do Plenário do Senado



O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, e o presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, vão se reunir nesta quarta-feira (27) com o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). A reunião é tratada por integrantes da legenda como decisiva para definir quem será o candidato a governador do estado apoiado pelo PL na disputa de outubro. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e costuma ser decisivo em eleições presidenciais.

Apesar das apostas recaírem sob Cleitinho, que lidera as pesquisas de intenção de votos, Domingos Sávio afirmou que o PL trabalha com outro cenário: lançar candidatura própria. O nome que aparece com mais força é do Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). “Tenho trabalhado por uma aliança de centro direita e direita em Minas e as possibilidades continuam abertas tanto para coligações como para candidatura própria”, afirma o presidente do PL em Minas Gerais.

Em caso de candidatura própria, a sigla de Flávio Bolsonaro negociará para que o Republicanos escolha o nome para ocupar a vaga de vice na chapa. O PL também afirmou à coluna, que tem conversado com lideranças do União Brasil e do Progressista

A sigla pretende acelerar as discussões em torno do nome ao governo mineiro e bater o martelo até o final do mês, antes da próxima agenda de Flávio Bolsonaro em Belo Horizonte, prevista para ocorrer entre os dias 1º e 2 de junho.