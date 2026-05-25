Lula inicia radioterapia no couro cabeludo após retirada de lesão

Presidente passará por 15 sessões preventivas em Brasília, sem restrições na agenda de trabalho, de acordo com apuração da Jovem Pan

EFE / André Coelho Presidente Lula (PT)



O presidente Lula (PT) iniciou, nesta segunda-feira (25), um tratamento de radioterapia preventiva no couro cabeludo no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O procedimento é um complemento à cirurgia de retirada de uma lesão basocelular, realizada em 24 de abril.

De acordo com apuração da Jovem Pan, o cronograma prevê 15 sessões ao longo das próximas três semanas. Cada aplicação de radioterapia superficial tem duração estimada de dois minutos.

O tratamento tem caráter preventivo e não altera a rotina do presidente. Lula seguirá com a agenda de compromissos oficiais e as atividades diárias sem qualquer restrição médica. O acompanhamento é realizado pelas equipes médicas lideradas pelos doutores Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Em nota oficial, a diretoria do Hospital Sírio-Libanês confirmou o início das sessões nesta segunda-feira. Leia:

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 25/05, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília. Após a retirada de lesão basocelular em 24/04/26, optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo, que teve início nesta segunda-feira.

O presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

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