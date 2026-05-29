PoderData/AYA: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em eventual segundo turno

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (29) mostra o petista na liderança em todos os cenários

Ricardo Stuckert/PR/Edilson Rodrigues/Agência Senado Lula e Flávio lideram as intenções de voto de primeiro turno



Pesquisa do PoderData/AYA divulgada nesta sexta-feira (29) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente numericamente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno. O chefe do Executivo tem 46% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registrou 42%, o que configura um empate técnico levando em consideração a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em outros cenários de segundo turno, Lula também lidera as intenções de voto. Contra os ex-governadores Romeu Zema (Novo) ou Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 45%, enquanto ambos registram 41%.

Diante do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC), Lula soma 43%, e o jurista, 41%. Já em eventual segundo turno contra o presidente do Partido Missão, Renan Santos, o petista tem 45%, enquanto o empresário registra 36%.

Lula e Flávio lideram 1º turno

A pesquisa mostrou também que Lula e Flávio lideram as intenções de voto em primeiro turno. O chefe do Executivo tem 40%, contra 35% do senador. Na sequência, aparece Zema com 4%. Renan Santos, Joaquim Barbosa, o médico Augusto Cury (Avante) e Caiado registram 3%.

Rejeição

Segundo a pesquisa, 49% dos entrevistados disseram que “não votariam de jeito nenhum” em Flávio. Sobre Lula, 48% responderam o mesmo.

Outros 36% afirmaram que o petista seria o “único em quem votaria”. Já a preferência exclusiva por Flávio é de 30%.

Avaliação do governo

Conforme o levantamento, 46% avaliam o governo Lula como “ruim ou péssimo”, enquanto 36% consideram ser “ótimo ou bom”. Outros 16% disseram que a gestão é “regular”.

Já a desaprovação do governo é de 50%. A aprovação é de 44%.

Quanto ao trabalho de Lula, 49% desaprovam. Outros 44% disseram aprovar.

De 25 a 28 de maio, o PoderData/AYA entrevistou 2.400 pessoas em 651 municípios por meio de ligação telefônica. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 23 de maio de 2026 com o número BR-04882/2026.