Políticos reagem à desistência de Doria da corrida presidencial: ‘Expulso da política’

Ex-governador de São Paulo anunciou decisão nesta segunda-feira, 23, e disse que retira a pré-candidatura ‘com o coração ferido, mas a alma leve’

ISAAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO João Doria anunciou desistência da corrida presidencial



Após a desistência de João Doria (PSDB) de disputar a Presidência da República, políticos foram às redes sociais nesta segunda-feira, 23, para comentar a decisão. Em um pronunciamento, o ex-governador de São Paulo disse entender que ele não foi a escolha da cúpula do partido e “aceita essa realidade com a cabeça erguida.” “O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”, anunciou. A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) lamentou a retirada da candidatura de Doria. “Perde o PSDB, perde o Brasil. Os extremos, por hoje, comemoram”, escreveu no Twitter.

Outros parlamentares ironizaram os números do tucano nas pesquisas eleitorais. “Doria desistiu da candidatura à Presidência da República. Agora são 3% que ele tinha nas pesquisas em jogo. Muda tudo. Só que não”, disse o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP). “O homem do 1% desistiu! Tchau, querido”, twittou a deputada Carla Zambelli (PL-SP). O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) afirmou que o ex-governador foi “praticamente expulso” da política. “Mas faz um merchant para dizer que está cedendo em favor de uma construção política. Creio que hoje o tucanato está em festa. Olha aí o alívio”, disse. Filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também comentaram a decisão. Veja as reações:

Calcinha não desistiu, desistiram ele. Sempre soubemos, mas eu torcia para que ele fosse candidato Não que 1% fosse fazer diferença, mas politicamente afundaria o PSDB e seria no mínimo divertido vê-lo pela 1ª sendo perguntado sobre questões que sua imprensa amiga jamais levanta pic.twitter.com/t80xzu56nD — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 23, 2022

Ao desistir da pré-candidatura, Doria mostra que a conta do autoritarismo é a impopularidade. Só lamento dele não ter desistido, na época, de mandar soldar e fechar portas de comércios e de prender pessoas que estavam na rua buscando seu sustento e de suas famílias. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 23, 2022

Um gesto de grandeza de João Doria que só aumenta o respeito que por ele temos e só fortalece a unidade da chamada Terceira Via, em torno da candidata Simone Tebet. João Doria anuncia desistência da pré-candidatura à Presidência | Eleições 2022 | G1 https://t.co/FukFKuYzkp — Roberto Freire (@freire_roberto) May 23, 2022

⁦@jdoriajr⁩ é um grande brasileiro. Não bastasse o excepcional governo em São Paulo, devemos a ele – graças a sua obstinação e capacidade de trabalho – milhares de vidas salvas pela sua incessante luta pela vacina da Covid. Tem meu respeito. https://t.co/ue5VoFogD1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 23, 2022

O @jdoriajr desistiu da pré-candidatura à presidência. O povo enxerga o teatro que políticos fizeram na pandemia, tentando crescer em cima de algo tão triste. Queriam destruir a economia, criar uma narrativa e se apresentar como salvadores da pátria. Mas o tiro saiu pela culatra. — Luciano Hang (@LucianoHangBr) May 23, 2022

A desistência de João Dória mostra que não estamos diante de uma eleição trivial. Será a primeira vez que o PSDB não apresenta candidato desde 1989. Aumentam os contornos da polarização civilização x barbárie. É isso que está em jogo. Como um rio, não há terceira margem. — Orlando Silva (@orlandosilva) May 23, 2022

O homem do 1% desistiu! 🤣🤣🤣 Tchau, querido! — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 23, 2022

URGENTE- Doria praticamente é expulso da política, mas faz um merchant para dizer que está cedendo em favor de uma construção política.

Creio que hoje o tucanato está em festa. Olha aí o alívio. — Coronel Tadeu (@CoronelTadeu) May 23, 2022

Dória desistiu da candidatura à presidência da república. Agora são 3% que ele tinha nas pesquisas em jogo. Muda tudo. Só que não. — Kim Kataguiri 🇧🇷 ☘️ (@KimKataguiri) May 23, 2022