Prefeita de Mato Grosso irá renunciar cargo por não concordar com eleição de Lula

Gestora confirmou saída do governo caso presidente eleito tome posse por ser contrária à sua ideologia

Prefeitura Municipal de Carlinda Prefeita cumpria segundo mandato com alto nível de aprovação



Prefeita do município de Carlinda, localizado em Mato Grosso, Carmen Martines (União Brasil) declarou que deixará a posição caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venha a tomar posse em 1º de janeiro. A decisão se deve ao fato dela não concordar com a ideologia do presidente eleito. A informação foi confirmada pela prefeitura municipal da cidade, que conta com 10.985 habitantes. Em entrevista ao Gazeta Digital, Carme chegou a afirmar que não cumpriria leis federais caso elas fossem contrárias à sua forma de pensar, que difere do presidente. Por causa disso, ela teme ser penalizada e que sua família sofra com o processo. Com a saída, seu vice Pastor Fernando de Oliveira Ribeiro assume a posição. Carmen foi eleita como prefeita em 2015, se tornando a primeira mulher a assumir o cargo no município. Em 2020, foi reeleita no primeiro turno com 90,16% dos votos válidos. No ano passado, recebeu o prêmio Band Cidades Excelentes, como 1° Lugar no Estado de Mato-Grosso em Transparência e Gestão Fiscal, em municípios de até 30 mil habitantes.