Prefeito do PSDB declara apoio a Bolsonaro e Tarcísio no segundo turno

Ex-deputado Duarte Nogueira fez campanha para a senadora Simone Tebet (MDB) e para o governador Rodrigo Garcia (PSDB) no primeiro turno das eleições

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados Duarte Nogueira é ex-deputado e integra a Executiva Nacional do PSDB



O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira, 3, apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) no segundo turno das eleições nas disputas para a Presidência da República e governador do Estado de São Paulo, respectivamente. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o tucano, ex-deputado federal e integrante da Executiva Nacional do PSDB, afirma que tomou a decisão porque pautou sua trajetória política combatendo a corrupção e defende a continuidade das obras na cidade. “É hora de defender Ribeirão. Por isso, quero anunciar que tomei uma decisão na largada desse segunto runo. Político precisa ter lado. Apoiei e votei nos meus candidatos no primeiro turno. Agora, declaro apoio ao presidente Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Freitas. Escolho Bolsonaro porque tenho minha trajetória política pautada no combate à corrupção. Por coerência, não posso apoiar um candidato que foi condenado e preso pelo maior escândalo de corrupção do nosso país. Luto contra a corrupção generalizada no PT há muitos anos, desde o Palocci, em Ribeirão Preto, até meu voto pelo impeachment da presidente Dilma”, diz Nogueira em um trecho do vídeo. “Como gestor de uma grande cidade, sei da importância de administrar bem e cuidar das pessoas. Temos obras importantes na nossa cidade que dependem do governo do Estado e não podem parar. Por isso, meu apoio também vai a Tarcísio de Freitas”, acrescenta o tucano.

No primeiro turno, Duarte Nogueira apoiou a candidatura do governador, Rodrigo Garcia (PSDB), à reeleição. Em âmbito nacional, o PSDB indicou a senadora Mara Gabrili para a chapa encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB), que terminou o primeiro turno na terceira colocação, com pouco mais de 4% dos votos. Em pronunciamento na noite do domingo, 2, Tebet cobrou um posicionamento dos presidentes dos partidos que formaram a coligação no primeiro turno (MDB, PSDB, Cidadania e Podemos) e disse que já tem uma decisão tomada sobre sua postura no segundo turno da disputa presidencial. “Não esperem de mim omissão, vou me pronunciar no momento certo. Tenho meu lado. Eu sou uma politica que respeita o processo decisório e eleitoral. No máximo em 48 horas vou me pronunciar”, iniciou. “Há muito, sim, o que refletir, mas jamais nos omitir. Agora é a hora de os presidentes dos nossos partidos se posicionarem e se pronunciarem. Eu espero que o façam e o façam rapidamente, para que depois eu possa, como candidata à Presidência da República que fui, neste momento tão complexo, em que temos sim que analisar os resultados da urna, me posicionar”, continuou. “Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil”, finalizou. A Executiva Nacional do PSDB se reúne na terça-feira, 4, para definir qual caminho será seguindo no segundo turno.