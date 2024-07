Prefeitos de Santa Catarina presos por corrupção são liberados

Clori Peroza, Fernando de Fáveri, Marcelo Baldissera e Mário Afonso Woitexem foram detidos em junho, durante a Operação Fundraising, que investiga desvio de verbas em Ipuaçu, Cocal do Sul, Piratuba e Pinhalzinho

Montagem: Redes Sociais e Divulgação Da esquerda para a direita: Clori Peroza (PT), Fernando de Fáveri Marcelino (MDB), Marcelo Baldissera (PL) e Mário Afonso Woitexem (PSDB)



Quatro prefeitos de Santa Catarina, presos por suspeita de corrupção, foram liberados com medidas cautelares. A Justiça de Santa Catarina determinou a soltura na tarde de ontem. Eles foram detidos em junho deste ano durante a Operação Fundraising, que investiga desvio de verbas públicas nos municípios de Ipuaçu, Cocal do Sul, Piratuba e Pinhalzinho. Os prefeitos devem permanecer afastados de suas funções até nova determinação judicial e cumprir as medidas cautelares impostas. Além de Clori Peroza (PT), Fernando de Fáveri Marcelino (MDB), Marcelo Baldissera (PL) e Mário Afonso Woitexem (PSDB), uma quinta pessoa investigada também foi liberada pela mesma decisão judicial. No entanto, pessoas ligadas ao grupo e empresas investigadas continuam detidas.

A Operação Fundraising apura a atuação de uma suposta quadrilha liderada por um grupo empresarial especializado em fraudar licitações para desvio de verbas públicas. Esse grupo alegava prestar serviços de consultoria e assessoramento para captação de recursos públicos, mas direcionava licitações para empresas sem comprovação de atividade ou até mesmo inexistentes. A decisão judicial que liberou os prefeitos impôs uma série de medidas cautelares, incluindo a proibição de contato com outros investigados e a obrigação de comparecimento periódico em juízo. Essas medidas visam garantir que os investigados não interfiram nas investigações em andamento. A Justiça também determinou que os políticos permaneçam afastados de suas funções até que haja uma nova determinação judicial.

*Com informações do repórter Jucinei da Chaga