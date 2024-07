Presidente do BNDES cobra Tarcísio e revela dificuldades na assinatura do contrato do Rodoanel

Aloizio Mercadante afirma que falta de conciliação das agendas dele e do governador de São Paulo atrapalha acordo; ausência do adversário em eventos do governo federal tem irritado o Palácio do Planalto

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, participou do anúncio de investimentos na Via Dutra e Rio Santos



O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, revelou que o governo federal tem enfrentado dificuldades para acertar a assinatura de um aporte no Rodoanel com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo Mercadante, há meses o governo tem tentado organizar a assinatura do contrato, mas as agendas não têm sido conciliadas. A falta de participação de Tarcísio nos anúncios de obras tem sido motivo de críticas por parte da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A relação entre o presidente e o ex-ministro de Bolsonaro tem esfriado, com trocas de críticas indiretas em discursos e redes sociais. Mercadante ressaltou a importância de uma relação republicana e expressou a expectativa de que o governador compareça aos eventos do Executivo.

Lula, que participou de um evento em São José dos Campos para divulgar o apoio financeiro de R$ 10,75 bilhões à Concessionária do Sistema Rio–São Paulo SA (CCR), nova operadora da Via Dutra e da Rio-Santos, também cobrou Tarcísio. A ausência do governador em eventos do governo federal tem irritado o Palácio do Planalto. “Ele é convidado em todas as vezes que eu venho a São Paulo. Espero que ele comece a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, mas quando terminam as eleições, nós temos que governar juntos”, disse o presidente.

