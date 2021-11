Prévias PSDB: Leite reforça diferenças com Doria, mas promete apoio em caso de derrota

Em coletiva, governador do Rio Grande do Sul afirmou que candidato do PSDB deverá enfrentar adversários ‘populistas’ na disputa pela presidência em 2022

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é pré-candidato á presidência da República



Em meio às polêmicas envolvendo a votação das prévias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul e candidato nas eleição interna da sigla, Eduardo Leite, falou sobre a situação do partido para as eleições de 2022. Em coletiva realizada nesta terça-feira, 23, Leite disse que as prévias acentuaram as diferenças com seus adversários, João Doria e Arthur Virgílio, mas disse contar com o voto dos dois em caso de vitória e prometeu apoio caso seja derrotado. “Tenho esperanças sim de que, apesar de (as prévias) acentuar nossos debates e nossas diferenças, nós vamos ser capazes de superar essas diferenças e ter um partido unido. Quero muito contar sim com o apoio e o voto de João Doria, eu diria até de Arthur Doria e João Virgílio, porque agora são dois candidatos em um só, ou um que são dois. Não sei exatamente. Que bom que esse episódio deixou claro que sempre foram uma candidatura em duas”, disse Leite, alfinetando os oponentes no em sua fala.

Além disso, Leite também defendeu que os principais adversários do futuro candidato do PSDB são “populistas” e afirmou que a união do partido será importante para o “bem” do Brasil. “Depois de tomada essa decisão, o partido terá seu candidato. E nós temos os nossos adversários, que são populistas, muito bons de bico e de movimentar grandes grupos de pessoas e nós vamos nos unir, certamente, no enfrentamento destes adversários pelo bem do Brasil”, disse Leite. Questionado sobre se a organização das prévias refletiria um eventual governo do PSDB, o governador afirmou que a qualidade de gestão da sigla fica comprovada nos governos existentes pelo Brasil. “A capacidade de gestão do PSDB é atestada nos governos que o PSDB faz. As prévias são uma inovação que, nessa dimensão em que o PSDB está fazendo, nunca foram feitas antes no Brasil”, esclareceu.