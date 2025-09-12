Jovem Pan > Notícias > Política > Prisão federal ou cela especial? Entenda onde Bolsonaro pode cumprir pena

Prisão federal ou cela especial? Entenda onde Bolsonaro pode cumprir pena

Ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista

  • Por Uanabia Mariano
  • 12/09/2025 10h35
Wilton Junior/Estadão Conteúdo O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma aparição de cerca de 20 minutos na manhã desta quinta- feira, 11 de setembro de 2025, em frente à casa onde ele cumpre prisão domiciliar, em Brasí­lia Execução da pena só ocorrerá após o trânsito em julgado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão pela participação na trama golpista. A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Mesmo com a definição da condenação, Bolsonaro ainda pode apresentar recursos, como embargos. A execução da pena só ocorrerá após o trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Caso a condenação seja mantida, o local de cumprimento da pena será definido pelo relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, ou pelo juiz responsável pela execução. Segundo o advogado criminalista Rafael Paiva, há quatro possibilidades para o destino do ex-presidente:

  • Prisão federal de segurança máxima;
  • Presídio comum;
  • Sala de Estado-Maior em um quartel militar;
  • cela especial da Polícia Federal.

Para o especialista, embora as duas primeiras opções tenham respaldo legal, são improváveis diante da condição de Bolsonaro como ex-presidente, sua idade de 70 anos e problemas de saúde. A avaliação é de que a maior probabilidade seja uma cela especial na PF, modelo semelhante ao aplicado ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018.

Outra possibilidade seria a defesa solicitar a conversão da pena para regime domiciliar, como já acontece atualmente. De acordo com apuração da Jovem Pan, a Superintendência da Polícia Federal em Brasília dispõe de apenas duas celas de passagem, destinadas a presos em trânsito. Uma reforma iniciada em agosto levantou rumores de que novas celas estariam sendo construídas para abrigar casos excepcionais.

