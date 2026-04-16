Após deixar prisão, Ramagem diz que não está se escondendo nos EUA: ‘Absolutamente regular’

Segundo o ex-deputado, ele foi preso na segunda-feira (13) por ‘questões migratórias’ e não de trânsito

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados



O ex-deputado federal Alexandre Ramagem disse em suas redes sociais nesta quinta-feira (16) que sua situação é “absolutamente regular” nos Estados Unidos após seu período sob custódiapelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) que começou na segunda-feira (13). “Eu entrei nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, de forma perfeitamente regular e sem condenação nenhuma. Em seguida nós entramos com o pedido de asilo que eu e a Rebeca (esposa) cumprimos os requisitos, o que nos confere o estado de permanência regular nos Estados Unidos”, explicou Ramagem.

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) disse que foi detido por “questões migratórias” e não de trânsito. Ele agradeceu aos que ajudaram a provar às autoridades dos EUA que ele e a família estavam regulares no território norte-americano, entre eles, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ajudou a família de Ramagem durante os dias de prisão.

Ramagem também disse que às autoridades dos EUA o liberaram na quarta-feira (15) após a análise do caso. “Eles viram claramente que não era para eu sofrer aquele procedimento, muito menos para estar preso. A minha liberação não teve necessidade nem do pagamento de fiança”, informou.

Por fim, o ex-deputado afirmou que não tem “nada para esconder” e criticou a Polícia Federal. “A nossa Polícia Federal de outrora, com tanta credibilidade, tornou-se uma polícia de jagunços do diretor geral Andrei Rodrigues”, disse Ramagem.

A Polícia Federal afirmou ainda na segunda-feira que a prisão de Ramagem aconteceu em cooperação com autoridades policiais americanas. No vídeo, Ramagem diz que a PF declarou a colaboração internacional para uma “situação de completa regularidade”. “É um vergonha de diretor-geral (Andrei Rodrigues), tem que ser afastado imediatamente das funções”, afirmou o ex-deputado.