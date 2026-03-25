PSD diz que Castro tentou ‘burlar’ eleições diretas para governo do RJ e pede manifestação do TSE

O ex-governador do Rio de Janeiro renunciou ao cargo um dia antes do julgamento

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador do RJ, Cláudio Castro



O PSD oficializou ao governador em exercício do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça do RJ e desembargador Ricardo Couto, solicitando que um esclarecimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os efeitos da decisão de cassação do ex-governador Cláudio Castro, antes da continuidade das eleições indiretas, pela Assembleia Legislativa (Alerj).

Cláudio Castro foi acusado pelo TSE na terça-feira (24) de abuso de poder, ficando inelegível até 2030. Castro, porém, renunciou ao cargo ainda na segunda-feira (23), antes do julgamento.

O ofício solicitado por Ricardo Couto ao TSE busca esclarecer se houve uma possível tentativa de fraude por parte de Castro, com a renúncia, para que a votação direta não acontecesse. “A renúncia de Cláudio Bomfim de Castro e Silva, caracteriza, em tese, uma tentativa de burla à hipótese de eleições diretas”, segundo documento do PSD direcionado ao governador interino do RJ.

Em coletiva nesta quarta-feira (25), Couto afirmou que, no caso do Rio, a saída do governador aconteceu por renúncia, portanto, uma vacância não eleitoral. O que caracteriza uma eleição indireta decidida pela Alerj.

Porém, ele também disse que com a cassação do mandato de Castro a eleição passa a ser direta, segundo consta na legislação eleitoral.

Cláudio Castro inelegível até 2030

Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta terça-feira (24), condenar o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022. O ex-governador afirmou que irá apresentar recurso contra a decisão.

Com o resultado, Castro ficará inelegível por oito anos, a contar do pleito de 2022. Dessa forma, ele deve ficar impedido de disputar eleições até 2030.Na segunda-feira (23), Castro renunciou ao mandato e anunciou que é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro.

Cláudio Castro recebe decisão com ‘inconformismo’

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro disse nesta terça-feira (24) “receber com grande inconformismo” a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornou inelegível por oito anos. Por meio de publicação no X (ex-Twitter), o ex-chefe do Executivo fluminense afirmou que irá recorrer “e lutar até a última instância” para “reestabelecer” o que ele considera “um desfecho justo para o caso”.

“Tenho plena convicção de que sempre governei o Rio de Janeiro dentro da legalidade, com responsabilidade e absoluto compromisso com a população”, escreveu Castro.