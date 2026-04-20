Lula diz que Brasil ‘cansou de ser pequeno’ e quer liderar transição energética

Na abertura da maior feira industrial do mundo, em Hanôver, na Alemanha, presidente defendeu protagonismo global do país em energia limpa

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) durante discurso na Feira Industrial de Hanôver, na Alemanha



O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (20) que o Brasil “cansou de ser pequeno” e tem condições de assumir a liderança global na transição energética. A declaração foi feita na Alemanha, durante a abertura do pavilhão brasileiro na Feira Industrial de Hanôver (Hannover Messe 2026), o maior evento de inovação e tecnologia industrial do mundo.

Em seu discurso para autoridades e empresários brasileiros e alemães, o petista defendeu uma nova posição do país no cenário econômico internacional e disse que o Brasil está preparado para competir globalmente.

“O Brasil é um país que quer se transformar numa economia rica. Nós cansamos de ser tratados como um país pobre e um país pequeno”, afirmou.

O presidente destacou a capacidade tecnológica e industrial do país, citando empresas como a Petrobras e a Embraer como exemplos de competitividade internacional. Segundo ele, o Brasil pode compartilhar tecnologia com a Europa, a América do Sul e também ampliar parcerias com países africanos.

Lula também reforçou a estratégia de posicionar o país como líder na economia verde. Ele afirmou que o Brasil reúne condições para se tornar uma potência na oferta de combustíveis renováveis. “Nós não estamos falando pouca coisa”, disse.

De acordo com o presidente, cerca de 90% da matriz elétrica brasileira é renovável, o que coloca o país em vantagem frente a economias industrializadas. Ele destacou ainda o uso de biocombustíveis, como a mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel, e propôs uma comparação internacional das emissões de combustíveis, especialmente no transporte de cargas.

“Vamos fazer uma comparação entre os combustíveis brasileiros e os combustíveis alemães ou de qualquer outro país, para ver qual emite menos CO₂”, afirmou.

Visita à feira

Após a cerimônia, Lula visitou estandes de empresas brasileiras e acompanhou a apresentação de veículos movidos a biocombustível, incluindo caminhões abastecidos com biodiesel.

O presidente afirmou que a participação brasileira no evento vai além da exposição de produtos e busca ampliar a cooperação tecnológica com a Alemanha. Segundo ele, o objetivo é aprender com a indústria global e, ao mesmo tempo, mostrar a capacidade nacional de inovação.

Lula também defendeu o aprofundamento das relações bilaterais, destacando oportunidades de investimento, intercâmbio científico e desenvolvimento conjunto de cadeias produtivas sustentáveis.

Ao encerrar o discurso, o presidente disse que o Brasil busca um novo papel no cenário internacional, com protagonismo econômico e compromisso ambiental. “Depois da participação do Brasil nesta feira, a relação Alemanha e Brasil nunca mais será a mesma”, afirmou.

O Brasil volta a ser parceiro oficial da feira após 46 anos. A edição de 2026 reúne mais de 300 empresas brasileiras, incluindo startups e expositores distribuídos em seis pavilhões.