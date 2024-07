PSDB afirma que irá à Justiça contra Lula após pronunciamento em rede nacional

Discurso oficial foi gravado previamente e contou com imagens genéricas de apoio popular, representando diversos segmentos da população

O PSDB acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de usar a rede nacional de rádio e televisão para fins “eleitoreiros”, e afirmou que acionará a Justiça contra o governo federal. O partido se refere ao pronunciamento feito por Lula na noite de domingo (28). Logo após as falas de Lula, o presidente nacional dos tucanos, Marconi Perillo, expressou a opinião do PSDB em nota pública. Em resposta, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou, também por meio de nota, que o pronunciamento foi “uma prestação de contas do governo” e que quando for informada oficialmente, “analisará a ação” dos tucanos.

O partido alega que é esperado “alguma informação relevante” quando um pronunciamento é convocado pelo presidente, e que o conteúdo transmitido foi de “dados eleitoreiros” para “subsidiar” campanhas de aliados nas eleições de outubro. “Neste domingo (28 de julho), o presidente usou desse expediente para fazer propaganda da divisão do país da qual ele é um dos protagonistas e espalhar dados eleitoreiros para subsidiar o discurso de seus candidatos a prefeito e vereador neste ano”, diz a nota do PSDB.

Em pouco mais de sete minutos, Lula falou que assumiu o Executivo de “um país em ruínas” e que sua gestão está atuando na “reconstrução”, sem citar nominalmente seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula também citou uma lista de conquistas do atual governo, como o crescimento do PIB, a aprovação da reforma tributária, o reajuste do salário mínimo acima da inflação, o controle da inflação, e a volta de programas sociais, como o Farmácia Popular.

