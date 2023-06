PT é o partido que mais contribuiu para aprovação de projeto que blinda políticos; veja como cada sigla votou

O PL, principal legenda da oposição ao governo Lula, se dividiu na votação; PSOL, PCdoB, Cidadania e Rede votaram contra o projeto

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Com aprovação na Câmara, texto segue para análise no Senado Federal



A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 14, o PL que tipifica discriminação contra políticos e autoridades públicas. Segundo o texto, as penas podem varias de 2 a 4 anos de prisão além de multas. Dentre as ações tipificadas como discriminação estão Ao todo, 252 deputados votaram a favor e 163 foram contrários ao PL. O PT, partido do presidente Lula, votou de forma majoritária a favor do projeto, com 43 parlamentares favoráveis e 11 contrários. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e principal legenda da oposição, se dividiu, com 37 votos a favor e 44 contrários. O União Brasil, terceira maior bancada da Casa e partido da autora do projeto, Dani Cunha (RJ), também teve a maioria a favor do projeto, com 34 votos favoráveis e 16 contrários. Com a aprovação, o texto seguirá para análise no Senado.

Veja como cada partido votou: