PT notifica Google por possível associação de Lula à corrupção

Sigla argumenta que usuários da plataforma de buscas eram sugeridos a buscar por ‘Lula corrupção’ quando era pesquisado o termo ‘Lula coroação’, já que o mandatário estava na cerimônia do rei Charles III

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 08/10/2021 Presidente Lula em entrevista coletiva em Brasília; mandatário teria sido associado ao termo 'corrupção' no buscador do Google



O Partido dos Trabalhadores (PT), através de sua presidente nacional, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), notificou de maneira extrajudicial o Google por uma possível associação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao termo “corrupção”. Segundo o documento a qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, a plataforma teria sugerido aos usuários a busca por “Lula corrupção” quando pesquisavam “Lula coroação”, no sábado, 6, quando o chefe do Executivo federal esteve em Londres para participar da cerimônia de coroação do rei Charles III. “Ao pesquisar as palavras ‘Lula’ e ‘Coroação’, a própria plataforma da Google interpreta que o usuário teria cometido um erro de digitação e disponibiliza uma opção de correção do erro, presumindo que o usuário quis pesquisar ‘Lula corrupção'”, afirma a legenda em sua notificação.

A legenda petista também tece críticas ao Google por suposta falta de transparência, já que o site direcionaria os usuários a um tema diferente do buscado através de seu algoritmo. Na visão do PT, isso prejudicaria a imagem do presidente da República. “O viés tendencioso das pessoas que programaram o algoritmo de pesquisa se mostra tão exposto, que ao realizar a pesquisa semelhante, com os termos ‘Bolsonaro‘ e ‘Coroação’ o algoritmo da plataforma de pesquisa direciona o usuário para a pesquisa ‘Bolsonaro coração'”, pontua a manifestação assinada por Gleisi. Por fim, o PT pede a suspensão da correção automática da palavra “corrupção” quando procurado o termo “coroação”, já que a correção seria relacionado apenas quando pesquisado junto ao nome de Lula. O Google foi procurado pela equipe de reportagem para manifestação sobre as acusações e a notificação, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.