AO VIVO: Acompanhe minuto a minuto a coroação do rei Charles III

Cerimônia será realizada na Abadia de Westminster, em Londres; comemorações vão durar três dias

Dan Kitwood / POOL / AFP Charles III assumiu o trono britânico após a morte de rainha Elizabeth II em 8 de setembro de 2022



Charles III será oficialmente coroado em Londres neste sábado, 6, em cerimônia realizada na Abadia de Westminster, em Londres. Essa é a primeira coroação em 70 anos. O primogênito da rainha Elizabeth II assumiu a responsabilidade em setembro de 2022, depois que a monarca que mais tempo ficou no cargo morreu. Diferente de sua mãe, Charles III preferiu uma cerimônia mais simples e moderna, que contará com uma carruagem climatizada e um óleo vegano. O número de convidado foi reduzido a 2.000 pessoas e a coroação tem previsão de durar um pouco mais de duas horas. Ela está marcada para começar às 11h (7h no horário de Brasília). Dentre os líderes mundiais convidados para participar da cerimônia, está o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que chegou à Londres na sexta-feira, 5. O príncipe Harry, segundo fllho de Charles e que tem uma reação turbulenta com a família, também estará presente, porém, sem sua esposa Meghan Markle, que ficou nos Estados Unidos com os filhos. No mesmo dia, Camila Parker Bowles, esposa de Charles III, também será coroada. Essa será a primeira Coroação da Consorte desde 1937, quando a Rainha Mãe, Elizabeth I, mãe da rainha Elizabeth II, foi coroada.

Charles III, cujo papel é meramente cerimonial e sem poder político, chega ao trono em um Reino Unido com múltiplos desafios. Entre eles, aspirações separatistas em duas de suas nações – Escócia e Irlanda do Norte – e a revisão do passado colonial e escravista, que levou o novo rei a apoiar uma investigação sobre o papel da monarquia no tráfico de escravos, e o distanciamento dos jovens. Apesar da maioria dos britânicos permanecerem a favor da monarquia, o apoio ao rei diminuiu entre os mais jovens. A pesquisa, realizada virtualmente pelo instituto YouGov em meados de abril, revela que 58% dos 4.592 britânicos entrevistados acredita que um monarca é melhor do que um chefe de Estado eleito democraticamente. 78% dos jovens entrevistados também afirma não ter qualquer interesse pela família real e 59% dos mais jovens consideram que Charles III está “desconectado” dos cidadãos.

5h15 – Emoji especial da coroação

A família real britânica revelou o emoji que foi criado especialmente para a coroação. Ele representa a coroa de Edward, do século XVII, que o novo monarca do Reino Unido usará na cerimônia. O emoji irá acompanhar as mensagens publicadas no Twitter com as hashtags #Coronation, #CoronationBigLunch, #TheBigHelpOut e outras do mesmo estilo. A coroa britânica já havia lançado um emoji especial para o jubileu de platina da rainha Elizabeth II, em 2022.

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023

5h12 – Not my King: Britânicos protestam contra monarquia

Britânicos protestam no centro de Londres perto de onde Charles III e Camilla vão ser coroados. Os protestos já estavam marcados para serem realizados neste sábado. Apesar da maioria dos ingleses acreditarem que a monarquia segue sendo como a melhor opção de governo, os jovens não apoiam o monarca de 74 anos e dizem que ele está distante do povo. Os oponentes republicanos que querem um chefe de estado eleito planejam protestar no dia com cartazes declarando “Não é meu rei”. Charles III será o 40º monarca reinante a ser coroado na igreja do centro de Londres desde o rei Guilherme I em 1066. Um dos organizadores do protesto foi detido pela polícia britânica.

Organisers of the #NotMyKing protest have been arrested – police won’t say what for https://t.co/D3Io5Nha4x — Republic (@RepublicStaff) May 6, 2023

5h08 – Fãs da realeza acampam para ver coroação de perto

Fãs da realeza estão acampados há vários dias no Mall, a longa avenida que segue até o palácio, para garantir um lugar privilegiado e observar o cortejo real e poder acompanhar de perto todos os momentos da primeira cerimônia realizada em 70 anos. Na sexta eles tiveram uma surpresa, o rei e o príncipe William e sua esposa passaram por lá e falaram com os fãs. “É um momento histórico. Temos muita sorte de vivenciar uma coroação”, declarou Marie Scott, 52 anos. Ela também disse que acompanhar os eventos reais presencialmente não são o mesmo que assistir na televisão.

5h – Programação da Coroação

A coroação de Charles III e Camilla começa logo pela manhã, às 10h20 (6h20 horário de Brasília). O monarca de 70 anos optou por uma cerimônia menos grandiosa e mais moderna, demonstrações dessa decisão são: lista reduzida de convidados, chapéus no lugar de diademas, aristocratas sem toga, coroa reciclada, óleo de unção vegano, meninas entre os alunos bolsistas e carruagem mais confortável.

6h20: Procissão da Carruagem de Charles III e Camilla, conhecida como a Procissão do Rei, sai do Palácio de Buckingham

6h53: A carruagem chega ao Grande Portão Oeste da Abadia. Os Trompetistas Estaduais da Cavalaria Doméstica, estacionados na Abadia, soarão uma fanfarra quando Suas Majestades chegarem ao Portão Oeste da Abadia de Westminster.

6h54: Tocam os sinos da abadia

7h: Início do serviço de coroação

9h: Procissão da Coroação parte da Abadia de Westminster. Os sinos da abadia tocarão.

10h30: Acesso ao povo e Flypast

Confira os detalhes da coroação