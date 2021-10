PTB anuncia expulsão de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson

Decisão ocorre no momento em que dirigentes da sigla trabalham para viabilizar a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido

André Dusek/Estadão Conteúdo Cristiane Brasil é filha de Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB



O PTB anunciou, na noite desta quarta-feira, 6, a expulsão de Cristiane Brasil, filha do presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e do pastor Fadi Faraj, dos quadros do partido. “A Secretaria Jurídica do PTB informa que Cristiane Brasil, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio serão expulsos da legenda. Além disso, Fadi Faraj e Oswaldo Eustáquio responderão por denunciação caluniosa após disseminação de fake news sobre o partido, em especial, contra a Vice-Presidente Graciela Nienov”, diz a nota publicada no perfil oficial da sigla no Twitter. Brasil respondeu ao comunicado. “Quero ver”, escreveu – a publicação foi apagada. Há alguns dias, a filha de Jefferson tem feito críticas à gestão de Nienov em publicações nas redes sociais.

Apesar da decisão, a vice-presidente do PTB, Graciela Nienov, nega que haja um racha interno. Ela afirma que a legenda está “100% unida” em favor da filiação do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido desde novembro de 2019, quando deixou o PSL. À Jovem Pan, ela destacou que os dirigentes estaduais assinaram um documento reiterando o interesse partidário em abrigar o chefe do Executivo federal. Quando questionada sobre a troca de farpas com a filha de Jefferson, Nienov disse: “Em respeito ao meu líder [Roberto Jefferson], não quero comentar as falas histéricas da Cristiane. Te garanto que não há divisão. Mas este é o assunto sobre o qual não quero tratar”.