Preso desde agosto, ex-deputado Roberto Jefferson passa bem após cirurgia de cateterismo

Ex-deputado foi preso mês passado por ataques a instituições democráticas como o STF

Mário Agra/PTB Nacional Roberto Jefferson foi preso após fazer diversos ataques ao Supremo Tribunal Federal e outras instituições democráticas



O procedimento de cateterismo realizado no ex-deputado federal Roberto Jefferson na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro, foi bem sucedido. Ele está internado há algumas semanas em um hospital particular da capital e passa bem. Jefferson deixou a cadeia com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar de problemas de saúde, infecção urinária, problemas cardíacos e outros. Até o momento, não há previsão de alta e de retorno à prisão. O ex-deputado foi preso em agosto deste ano por determinação do ministro Alexandre de Moraes, após sucessivos ataques nas redes sociais às instituições democráticas brasileiras e representantes da Suprema Corte. Mesmo preso e hospitalizado, frequentemente Roberto Jefferson tem escrito cartas que são divulgadas pela assessoria de imprensa dele e pela cúpula de seu partido, o PTB, renovando as críticas ao STF.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga