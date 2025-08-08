Quanto mais candidatos da direita, melhor’, diz Bolsonaro a Zema durante visita do governador de MG

Ex-presidente teria afirmado em uma conversa entre os dois que essa multiplicidade pode resultar em mais votos para a direita

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Zema destacou a visão de Bolsonaro de que um maior número de candidatos de direita pode ser benéfico para o cenário político



Durante uma entrevista à Jovem Pan, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, compartilhou suas perspectivas sobre as eleições presidenciais de 2026. Em uma conversa reveladora com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Zema destacou a visão de Bolsonaro de que um maior número de candidatos de direita pode ser benéfico para o cenário político. Segundo Bolsonaro, essa multiplicidade de candidatos poderia resultar em mais votos para a direita, citando nomes como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, entre outros. Zema, que também está considerando sua candidatura à presidência, está atento ao desenrolar das alianças políticas e como elas podem impactar sua decisão.

Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA