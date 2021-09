Queiroga diz que há excesso de vacinas no Brasil e elogia campanha de imunização

Ministro da Saúde afirmou que é necessário ‘acabar com as narrativas’ da falta de imunizantes e ressaltou que o país ‘vai muito bem’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/06/2021 Marcelo Queiroga negou falta de vacinas em Estados



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira, 15, que há “excesso” de vacinas contra a Covid-19 no Brasil e elogiou a campanha de imunização do país. “Há excesso de vacinas na realidade. O Brasil já distribuiu 170 milhões de doses de doses, 210 milhões já foram aplicadas. Hoje nós já temos doses para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose”, disse o ministro, que esteve no Aeroporto de Guarulhos para enviar novos lotes da Pfizer aos Estados. Na ocasião, Queiroga foi questionado sobre a falta de doses da AstraZeneca em algumas regiões, como em São Paulo. “Precisa acabar com essas narrativas de falta de vacina. Isso não é procedente, o Brasil vai muito bem. O Brasil já é dos países que mais vacinam no mundo”, afirmou.