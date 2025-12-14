Quem é Adilson Barroso, deputado que assume cadeira de Zambelli na Câmara

Deputado já exerceu mandato parlamentar; desde novembro, ele estava na condição de suplente

Reprodução/Facebook Adilson Barroso assume lugar de Carla Zambelli na Câmara dos Deputaos



A renúncia de Carla Zambelli ao cargo de deputada federal colocou o Adilson Barroso (PL-SP) na Câmara dos Deputados. “A Câmara dos Deputados informar que a Deputada Carla Zambelli (PL-SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje”, diz a carta.

“Em decorrência disso, o Presidente da Câmara dos Deputados determinou a convocação do suplente, Deputados Adilson Barroso (PL-SP), para tomar posse”, acrescentou.

Nascido em Minas Gerais, Adilson Barroso já exerceu mandato parlamentar. Foi vereador em Barrinha, interior de São Paulo, em 1988 – aos 23 anos – e reeleito em 1992. De 1997 a 2002 foi vice-prefeito, e em 2002 foi eleito deputado estadual pelo Prona, cargo que ficou até 2010. Depois só voltou ao mandato em 2016, quando entrou na Câmara Municipal de Barrinha.

Desde 2021, quando foi destituído da presidência do Patrioto, é filiado com Partido Liberal (PL) de São Paulo e foi o primeiro suplente do estado pelo PL a ter conseguido mais de 62 mil votos.

“Bolsonarista de Direita, conservador, Patriota, amigo do Pres. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nikolas Ferreira”, é assim que Adilson se denomina nas redes sociais. Entre 2023 e 2025 ficou na vaga de Guilherme Derrite (PP-SP), quando o deputado se licenciou para assumir a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Desde novembro, Barroso estava na condição de suplente, porque Derrite voltou a assumir o cargo.