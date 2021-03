Quem é o novo ministro da Justiça, que já esteve no centro da briga entre Moro e Bolsonaro

No início de 2020, uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abalou as estruturas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na ocasião, ele afirmou que o governo estudava desmembrar a pasta sob o comando de Moro, deixando o ex-ministro responsável pelo Ministério da Justiça e elencando outro nome para liderar a Segurança Pública. Para analisar a possibilidade, sem o conhecimento de Moro, o presidente convocou uma reunião com os secretários estaduais da área e Torres, representando o DF, foi um dos principais articuladores da agenda. Cotado à época para assumir a eventual nova pasta, o agora novo ministro tornou-se pivô do conflito entre Moro e Bolsonaro. Após o anúncio da saída do ex-juiz federal do governo, em abril de 2020, novamente seu nome foi aventado para assumir o ministério, mas a possibilidade não foi levada à diante.

Ainda em abril de 2020, após o Supremo Tribunal Federal (STF) invalidar a indicação feita por Bolsonaro de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, o presidente considerou – pela segunda vez, nomear Anderson Torres. No entanto, a indicação foi mal recebida por outros delegados, já que ele é mais jovem do que muitas gerações da corporação. Agora ministro de Estado, Torres será responsável por órgãos de grande importância, como a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, a Secretaria Nacional do Consumidor, o Departamento Penitenciário Nacional, a Fundação Nacional do Índio, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Departamento de Migrações.