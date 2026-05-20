Quem é Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha investigada em operação

A empresária prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (20) para investigações que analisam fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS

Reprodução/Instagram/@roberta.luchsinger Empresária, Roberta Luchsinger



A empresária Roberta Luchsinger prestou depoimento à Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (20) em meio a investigações sobre a Operação Sem Desconto, que analisa fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Ela afirmou ter apresentado Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, a Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

No depoimento, Roberta disse ser amiga de Lulinha há muitos anos, mas negou repassar dinheiro ao filho do presidente. A empresária é investigada pela PF devido a transferências que recebeu de Antônio, que ela declara como “relativos à regulação do mercado de Canabidiol no Brasil”, e que “não conhecia qualquer atuação de Antônio Camilo Antunes relativa a descontos associativos de INSS”.

A empresária é neta e herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suisse e ex-companheira do delegado da PF Protógenes Queiroz, que ganhou projeção nacional durante operações de combate à corrupção nos anos 2000. Ela também é mãe de duas meninas e compartilha momentos do seu dia a dia nas redes sociais.

Roberta ganhou maior notoriedade em 2017, durante a Operação Lava Jato, quando anunciou a intenção de doar cerca de R$ 500 mil em dinheiro, joias e bens de luxo a Lula após o bloqueio judicial de contas e planos de previdência do petista.

Após prestar depoimento, Roberta fez uma publicação no Instagram e disse que está tranquila em relação ao trabalho que exerceu. “Tenho absoluta tranquilidade em relação ao trabalho que exerci e à conduta que sempre mantive”, disse a empresária.

“Espero que, com a conclusão das investigações, os procedimentos sejam devidamente arquivados em relação à minha pessoa, diante da demonstração inequívoca da inexistência de qualquer conduta ilícita”, finalizou.