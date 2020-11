Quem são os vereadores mais votados na cidade de São Paulo?

Entre os 20 parlamentares que mais receberam votos estão Eduardo Suplicy (PT), delegado Palumbo (MDB), Thammy Miranda (PL) e Eli Corrêa (DEM)

Montagem/Reprodução/Agência Senado/Instagram Thammy Miranda e CMSP Suplicy foi o mais bem votado da cidade pela terceira vez



Neste domingo, 15, os eleitores de São Paulo escolheram os 55 vereadores que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, o resultado oficial foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 11h desta segunda-feira, 16. Entre os 20 parlamentares mais votados estão Eduardo Suplicy (PT), um dos quadros mais importantes do partido na cidade, Delegado Palumbo (MDB), conhecido pelo programa de televisão “Operação de Risco”, da Rede TV, o artista Thammy Miranda (PL), filho da cantora Gretchen, Fernando Holiday (Patriota), ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL), o influenciador Felipe Becari (PSD), conhecido por defender a causa dos animais, Erika Hilton (PSOL), primeira mulher trans negra eleita vereadora, e o radialista Eli Corrêa (DEM).

Assim como em 2016, Suplicy foi o vereador mais votado da cidade de São Paulo. “Quero muito agradecer a todas as pessoas que se dedicaram com toda força para que eu realizasse um bom mandato e que se desdobraram para que, embora dessa vez eu tivesse que fazer a campanha em casa e de maneira virtual pela internet, eu tenha alcançado novamente a maior votação para um vereador em São Paulo e no Brasil, com 167.552 votos”, escreveu em seu perfil no Twitter. O segundo candidato mais votado foi Milton Leite (DEM), ex-presidente da Casa e um dos principais aliados do prefeito Bruno Covas (PSDB) no legislativo municipal. Delegado Palumbo, filiado ao MDB, foi o terceiro mais votado, com 118.395 votos. Na Polícia Civil desde 2001, Palumbo é do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra). Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, o influencer e policial civil Felipe Becari (PSD) obteve 98.717 votos, sendo o quarto candidato que mais recebeu votos. Fernando Holiday, ligado ao MBL, foi reeleito com 67.715 votos e completa a lista dos cinco mais votados na cidade de São Paulo.

Confira abaixo a lista dos 55 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo:

1. Eduardo Suplicy (PT) – 167.427 votos

2. Milton Leite (DEM) – 132.512 votos

3. Delegado Palumbo (MDB) – 118.309 votos

4. Felipe Becari (PSD) – 98.660 votos

5. Fernando Holiday (Patriota) – 67.671 votos

6. Erika Hilton (PSOL) – 50.477 votos

7. Silvia da Bancada Feminista (PSOL) – 46.242 votos

8. Roberto Tripoli (PV) – 46.208 votos

9. Thammy Miranda (PL) – 43.297 votos

10. André Santos (Republicanos) – 41.576 votos

11. Rute Costa (PSDB) – 41.507 votos

12. Eduardo Tuma (PSDB) – 40.240 votos

13. Sansão Pereira (Republicanos) – 39.664 votos

14. Luana Alves (PSOL) – 37.529 votos

15. Atilio Francisco (Republicanos) – 35.296 votos

16. João Jorge (PSDB) – 34.314 votos

17. Faria de Sá (PP) – 34.204 votos

18. Carlos Bezerra Jr. (PSDB) – 34.126 votos

19. Rubinho Nunes (Patriota) – 33.009 votos

20. Eli Corrêa (DEM) – 32.461 votos

21. Donato (PT) – 31.877 votos

22. Rodrigo Goulart (PSD) – 31.462 votos

23. Alessandro Guedes (PT) – 31.111 votos

24. Janaina Lima (NOVO) – 30.915 votos

25. Adilson Amadeu (DEM) – 30.522 votos

26. Tripoli (PSDB) – 30.478 votos

27. Jair Tatto (PT) – 29.866 votos

28. Celso Giannazi (PSOL) – 28.519 votos

29. Dra Sandra Tadeu (DEM) – 28.458 votos

30. Juliana Cardoso (PT) – 28.387 votos

31. Toninho Vespoli (PSOL) – 26.700 votos

32. Marlon do Uber (Patriota) – 25.626 votos

33. George Hato (MDB) – 25.595 votos

34. Aurélio Nomura (PSDB) – 25.310 votos

35. Senival Moura (PT) – 25.261 votos

36. Alfredinho (PT) – 25.140 votos

37. Arselino Tatto (PT) – 24.995 votos

38. Fabio Riva (PSDB) – 24.738 votos

39. Isac Félix (PL) – 23.898 votos

40. Camilo Cristofaro (PSB) – 23.420 votos

41. Ricardo Teixeira (DEM) – 23.269 votos

42. Edir Sales (PSD) – 23.081 votos

43. Ely Teruel (Podemos) – 23.063 votos

44. Marcelo Messias (MDB)- 23.006 votos

45. Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) – 22.728 votos

46. Gilberto Nascimento Jr. (PSC) – 22.644 votos

47. Eliseu Gabriel (PSB) – 21.117 votos

48. Dr. Milton Ferreira (PODE) – 20.126 votos

49. Sandra Santaba (PSDB) -19.591 votos

50. Danilo do Posto de Saúde (PODE) – 19.024 votos

51. Cris Monteiro (Novo) -18.085 votos

52. Sonaira Fernandes (Republicanos) – 17.881 votos

53. Paulo Frange (PTB) -17.796 votos

54. Missionário José Olímpio (DEM) – 17.098 votos

55. Rinaldo Digilio (PSL) – 13.673 votos