Quiz: Você sabe quem é Joice Hasselmann? Teste seus conhecimentos sobre a candidata à Prefeitura de SP

Deputada escolheu o empresário Ivan Sayeg para vice na chapa; mesmo em discordância com o governo federal, candidata diz que buscaria diálogo com Bolsonaro

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Joice foi de líder do governo à crítica do mesmo



Candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo e ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro, Joice Hasselmann entra no pleito municipal ao lado do empresário Ivan Sayeg, escolhido como vice na chapa. Desde sua chegada à Câmara dos Deputados, Joice foi de líder do governo à crítica do mesmo. Em seus últimos comentários no Twitter, ela reclamou da atuação do general Eduardo Pazuello, que foi efetivado no Ministério da Saúde. E, apesar das divergências, afirma que buscaria diálogo com o governo estadual e federal no dia seguinte à sua possível eleição para a Prefeitura. “Nenhum deles seria doido de virar as costas para a população da maior cidade do país”, disse.

A candidata ainda não revelou todas as propostas para a cidade de São Paulo, mas afirmou que vai detalhar seu plano de governo e os nomes de sua equipe técnica em breve. As eleições municipais deste ano acontecem nos dias 15 e 29 de novembro – se houver segundo turno – devido à pandemia do novo coronavírus. Para realização do pleito com segurança, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou a ampliação em uma hora no horário da votação deste ano. Com a decisão, as urnas serão abertas mais cedo e ficarão aptas a receber votos das 7h às 17h – sempre no horário local. Além da ampliação, o TSE anunciou que irá reservar o horário das 7h às 10h preferencialmente para pessoas acima de 60 anos.

