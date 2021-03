Randolfe aciona STF para que governo contrate oxigênio para evitar colapso em Macapá

Randolfe também comentou o comunicado emitido pela White Martins, empresa produtora de oxigênio. “Infelizmente, a White Martins não tem condições técnicas e de logística para assumir o atendimento da forma em que se apresenta, ou seja, com os referidos acréscimos, diante do seu compromisso com a segurança, confiabilidade e melhor atendimento da população sob pena de colocar em perigo a vida das pessoas”, diz nota da empresa sobre a situação do Amapá. “O governo federal precisa agir imediatamente par evitar o colapso total no fornecimento de oxigênio para os pacientes que estão com Covid-19 no Amapá”, ressaltou. O Estado do Amapá contabiliza 91.515 casos da Covid-19 e 1.222 óbitos pela doença. A capital do Estado, Macapá, é líder no número de casos, com 39.903 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em números de mortes, 831 macapaenses faleceram em virtude da Covid-19

2) Que a União forneça apoio logístico da FAB p/ a entrega das usinas de produção de oxigênio; 3) Que o @minsaude apresente, em até 24h, um plano c/ medidas p/ evitar o colapso no fornecimento de oxigênio nos estados brasileiros que se encontra sob risco de desabastecimento. — Randolfe Rodrigues 🇧🇷 (@randolfeap) March 21, 2021