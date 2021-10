Randolfe Rodrigues desloca o ombro ao defender pênalti em partida de futebol no Amapá

Episódio aconteceu neste domingo, 3, durante inauguração de uma arena esportiva no município de Mazagão; senador agradeceu aos profissionais de saúde pelo atendimento: ‘Estou bem’

Reprodução / Twitter @randolfeap Mesmo machucado, o vice-presidente da CPI da Covid-19 manteve o bom humor e chegou a fazer uma piada com a situação



O senador Randolfe Rodrigues (Rede) deslocou o ombro direito durante uma partida de futebol neste domingo, 3, em Mazagão, município do Amapá. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar, que falou nas redes sociais sobre o ocorrido. “Amigos, desloquei o ombro direito quando tentei defender uma bola na manhã de hoje [domingo], durante a cerimônia de inauguração de uma arena esportiva no município de Mazagão. Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde onde fui muito bem atendido”, disse no Twitter. A mensagem foi acompanhada de uma foto do político caído no gramado, sofrendo um gol. Mesmo machucado, o vice-presidente da CPI da Covid-19 manteve o bom humor e chegou a fazer uma piada com a situação.

“É aquela história, artilheiro quando vai pro gol acaba acontecendo isso, desloquei o ombro. Isso mesmo, desloquei o ombro! Melhor ficar assistindo o Diego Alves [jogador do Flamengo], mesmo! Mas não se preocupem, tá tudo bem!”, completou em outra publicação, onde aparece com o ombro imobilizado. A notícia acabou divertindo os seguidores de Randolfe na rede social que, além de desejarem melhoras ao senadores, entraram na brincadeira. “Notícia arrasadora: Randolfe lesionado está fora da final da Libertadores kkkkk”, disse um internauta. “O cara tá ‘jogando’ muito na CPI, mas no campo não deu muito certo”, disse outro. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) inicia a última semana de depoimentos com a oitiva do sócio da VTLOg, Raimundo Nonato Brasil, marcada para esta terça-feira, 5.

