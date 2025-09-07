Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), usou suas redes sociais para criticar os atos bolsonaristas deste domingo (7). Randolfe afirmou que a imagem de uma bandeira dos Estados Unidos estendida na Avenida Paulista mostra que o “fundo do poço tem subsolo”.

“A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, escreveu o senador em um “story” no Instagram, ao postar uma foto da bandeira americana na manifestação bolsonarista em São Paulo. Na postagem seguinte, Randolfe publicou a bandeira do Brasil no desfile de 7 de setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu. “A diferença. A grande diferença”, disse Randolfe na legenda.

