Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo
Nas redes sociais, líder do governo no Congresso publica a bandeira do Brasil no desfile de 7 de setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual Lula compareceu e escreve: ‘A diferença. A grande diferença’
O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), usou suas redes sociais para criticar os atos bolsonaristas deste domingo (7). Randolfe afirmou que a imagem de uma bandeira dos Estados Unidos estendida na Avenida Paulista mostra que o “fundo do poço tem subsolo”.
“A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, escreveu o senador em um “story” no Instagram, ao postar uma foto da bandeira americana na manifestação bolsonarista em São Paulo. Na postagem seguinte, Randolfe publicou a bandeira do Brasil no desfile de 7 de setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu. “A diferença. A grande diferença”, disse Randolfe na legenda.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.