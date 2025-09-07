Jovem Pan > Notícias > Política > Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo

Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo

Nas redes sociais, líder do governo no Congresso publica a bandeira do Brasil no desfile de 7 de setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual Lula compareceu e escreve: ‘A diferença. A grande diferença’

  • Por Jovem Pan
  • 07/09/2025 20h50 - Atualizado em 07/09/2025 20h51
Reprodução/Instagram/@randolferodrigues Postagens de Randolfe Rodrigues nas redes sociais Postagens de Randolfe Rodrigues nas redes sociais

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), usou suas redes sociais para criticar os atos bolsonaristas deste domingo (7). Randolfe afirmou que a imagem de uma bandeira dos Estados Unidos estendida na Avenida Paulista mostra que o “fundo do poço tem subsolo”.

“A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 – Que a história nunca esqueça deste dia”, escreveu o senador em um “story” no Instagram, ao postar uma foto da bandeira americana na manifestação bolsonarista em São Paulo. Na postagem seguinte, Randolfe publicou a bandeira do Brasil no desfile de 7 de setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu. “A diferença. A grande diferença”, disse Randolfe na legenda.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

