RealTime/Bigdata: Lula empata com Flávio, Caiado, Ciro e Zema em eventual 2º turno

Pesquisa também simulou dois cenários de primeiro turno e, em ambos, o atual presidente aparece na liderança

Bruno Peres / Agência Brasil, Tom Molina / Estadão Conteúdo, Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados e Bruno Escolastico / Estadão Conteúdo Realtime/Bigdata: Lula empata com Flávio, Caiado e Ciro em eventual 2º turno



O presidente Lula (PT) aparece tecnicamente empatado em eventual disputa de segundo turno das eleições presidenciais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD), Ciro Gomes (PSDB) e Romeu Zema (Novo) na pesquisa Realtime/Bigdata, divulgada nesta terça-feira (5).

Veja abaixo cenário a cenário:

Cenário 1: Lula x Flávio Bolsonaro

No primeiro cenário, Lula aparece com 43% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 44%.

Nulo/branco aparece com 7%, já Não sabe/não respondeu representa 6%.

Cenário 2: Lula x Ciro Gomes

Já no segundo cenário, Lula e Ciro Gomes aparecem com 43% das intenções de voto.

Nulo/branco aparece com 8%, já Não sabe/não respondeu representa 6%.

Cenário 3: Lula x Ronaldo Caiado

Em uma eventual disputa com Caiado, Lula tem 43% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Caiado aparece com 42%.

Nulo/branco aparece com 9%, já Não sabe/não respondeu representa 6%.

Cenário 4: Lula x Romeu Zema

No quarto cenário, Lula aparece com 43% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Zema tem 39%.

Nulo/branco aparece com 11%, já Não sabe/não respondeu representa 7%.

Cenário 5: Lula x Renan Santos

Na maior diferença de todos os cenários de segundo turno, Lula tem 48% das intenções de voto, enquanto Renan Santos aparece com 24%.

Nulo/branco aparece com 13%, já Não sabe/não respondeu representa 15%.

1º turno

A pesquisa também realizou um levantamento sobre dois cenários de primeiro turno e, em ambos, Lula aparece na primeira colocação.

No primeiro cenário, o atual presidente aparece com 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 34%. Na sequência, aparecem Caiado com 5% e Zema com 4%.

Já em um segundo cenário, com a participação de Ciro Gomes, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 33%. Caiado, Ciro e Zema vêm na sequência com 4%.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-03627/2026.