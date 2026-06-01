RealTime/BigData: quem os eleitores consideram a terceira via na eleição presidencial?

A maioria dos entrevistados, correspondente a 48%, afirmou estar cansada da polarização entre lulismo e bolsonarismo

ISABELLA FINHOLDT/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO E Pré-candidatos à Presidência da República Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo)



Pesquisa RealTime/BigData divulgada nesta segunda-feira (1º) aponta que Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) são os nomes mais lembrados pelos eleitores quando perguntados sobre quem representa a terceira via no Brasil. Segundo o levantamento, o fundador do MBL lidera a percepção com 26% das menções, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais, com 21%.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece na sequência com 8% das citações. Flávio Bolsonaro (PL), Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) registram 3% cada. Outros 12% dos entrevistados responderam que nenhum dos nomes apresentados representa essa alternativa, enquanto 18% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também consultou o eleitorado sobre o atual cenário político dividido. A maioria dos entrevistados, correspondente a 48%, afirmou estar cansada da polarização entre lulismo e bolsonarismo e declarou que gostaria de ver uma terceira via nas próximas eleições.

Entre os que defendem o cenário polarizado, 27% afirmaram acreditar na disputa direta como forma de vencer o lulismo, enquanto 25% acreditam que a polarização é o caminho para vencer o bolsonarismo.

Foram feitas 2.000 entrevistas em todo o território nacional, entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob protocolo BR-05864/2026.