Reforma Tributária: Ricardo Nunes pede apoio a Bolsonaro e presidente do PL por mudanças na proposta

Prefeitos e governadores se reúnem em Brasília para propor alterações no texto, alegando que podem perder autonomia; emedebista também negociou aliança em torno de sua candidatura em 2024

Divulgação/PL O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se reúne com Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro em Brasília



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se reuniu nesta terça-feira, 4, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para pedir apoio por mudanças na reforma tributária. Assim como Bolsonaro, Nunes tem feito críticas à proposta, que faz parte da pauta econômica do governo e deverá ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados. O encontro aconteceu na sede do PL, em Brasília, onde Bolsonaro tem uma sala particular, e contou também com a presença do marqueteiro Duda Lima, que trabalha para Nunes.

O prefeito da capital paulista e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se articulam com a oposição para tentar alterar a atual proposta, que prevê mudanças nas regras tributárias. Com isso, planejaram uma “força-tarefa” de convencimento em Brasília junto a prefeitos, governadores e parlamentares. O receio é sobre os impactos negativos da reforma no setor de serviços. Além disso, municípios contra a reforma alegam que podem perder arrecadação de recursos e também autonomia sobre os impostos a partir das alterações das regras atuais. Nunes fará o périplo aproveitando também a presença de demais gestores municipais que desembarcaram em Brasília para acompanhar as votações na Câmara. Já Tarcísio se reúne com demais governadores das regiões Sul e Sudeste em uma reunião marcada com senadores e deputados para a noite desta terça-feira.

Ricardo Nunes também conversou sobre o possível apoio de Bolsonaro e do PL à sua campanha de reeleição à Prefeitura de São Paulo. O partido negocia o cargo de vice na chapa que será encabeçada pelo emedebista no ano que vem — o advogado Fabio Wajngarten, ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações e ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, é o favorito. Em entrevista ao Pânico na segunda-feira, 3, Bolsonaro admitiu que a “tendência” é apoiar a candidatura do atual prefeito.