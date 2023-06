Reforma tributária será votada no plenário da Câmara no começo de julho, diz relator

Aguinaldo Ribeiro afirmou que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para definir a tramitação do texto legislativo; previsão contraria expectativas do Planalto

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Aguinaldo Ribeiro durante apresentação do relatório da reforma tributária no Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional PEC (45/19)



O deputado federal e relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), participou da reunião do grupo de trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional e afirmou que a votação do texto ocorrerá no plenário da Casa legislativa ocorrerá na primeira semana de julho, vide acordo com o mandatário da Câmara. “Conversei com o presidente [Arthur] Lira (PP-AL) que nós estaremos apreciando no plenário da Casa o texto do substitutivo na primeira semana de julho”, disse. A previsão contraria o esperado pelo Palácio do Planalto – onde membros do governo federal já expressaram a vontade de votar a medida ainda neste semestre, como a Jovem Pan News mostrou anteriormente – e o próprio presidente da Câmara, que já se manifestaram de maneira favorável à tramitação da medida ainda em junho. Ainda segundo o político, haverá mais de uma alíquota na versão final do texto que prevê uma reformulação no sistema de tributação brasileiro. “O ideal em um sistema de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) era ter um IVA único com uma única alíquota com a base ampla e reduzir a alíquota. É lógico que esse é um debate de um cenário de mundo ideal, que a gente não tem porque alguns setores têm, de fato, especificidades”, pontuou. Em entrevista à CNN no início da semana, Lira já havia declarado que a reforma tributária será analisada antes do recesso parlamentar. “Precisamos agora focar na reforma tributária. Eu pedi o envolvimento do governo, e o presidente tem realmente interesse nessa matéria, porque sabe que isso é importante para o país”, pontuou.