Vídeo simula como deve ter acontecido a implosão do submersível do Titanic; confira

Processo é o oposto de uma explosão e consiste no colapso em direção centro do objeto, estrutura ou edifício; todos os passageiros do Titan morreram

Handout / OceanGate Expeditions / AFP Submersível Titan implodiu em alto mar e matou todos os cinco tripulantes que estavam em expedição ao Titanic



Após a confirmação da Guarda Costeira dos Estados Unidos de que o Titan, submersível que estava desparecido desde domingo, 18, sofreu uma ‘implosão catastrófica’, o que provocou a sua destruição e morte de todos os passageiros que estavam a bordo, um vídeo que circula nas redes sociais detalha como deve ter acontecido esse acidente. Uma implosão é o oposto de uma explosão, ou seja, é um processo em que um objeto, estrutura ou edifício é colapsado em direção ao seu centro. Ainda não se sabe o motivo que levou a implosão e o momento em que tudo aconteceu. Porém, sabe-se que quando um submarino mergulha, a pressão da água aumenta progressivamente. Após quarto dias de busca foi encontrado nesta quinta, graça a robôs não tripulados, os destroços do submersível a 500 metros do Titanic. Em coletiva de imprensa, o porta-voz da Marinha dos Estados Unidos, o contra-almirante John Mauger, declarou: “Descobrimos uma parte do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic, em seguida encontramos destroços adicionais e, falando com especialistas, dentro do comando unificado, os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão”. Segundo ele, ainda é muito cedo para dizer se vai ser possível recuperar os corpos, porque “é um ambiente incrivelmente implacável”. Além da escuridão do Oceano, a pressão onde o Titanic está é 380 vezes maior do que a da superfície da Terra.