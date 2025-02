Reunião entre Lula e sindicatos sobre saque-aniversário é adiada para quarta-feira

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho tem se mostrado favorável à liberação dos valores do FGTS para aqueles que escolheram a modalidade

O Palácio do Planalto anunciou que a reunião entre o presidente Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e representantes das centrais sindicais foi adiada para quarta-feira (26). Inicialmente marcada para terça-feira, a reunião foi remarcada para as 16h devido a um conflito na agenda do presidente. O adiamento pegou de surpresa os sindicalistas, que já se encontravam em Brasília para o encontro. Luiz Marinho tem se mostrado favorável à liberação dos valores do FGTS para aqueles que escolheram o saque-aniversário.

Essa proposta é uma das prioridades do ministro desde o início da atual administração. Para viabilizar essa mudança, uma medida provisória está prevista, embora enfrente desafios no Congresso Nacional. O saque-aniversário foi instituído em 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro e permite que os trabalhadores retirem uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. A expectativa é que essa nova medida possibilite a liberação de até R$ 12 bilhões, com os pagamentos iniciando imediatamente e sendo distribuídos ao longo de 120 dias.

