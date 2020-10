Ricardo Salles acusa ministro Ramos de vazar informações: ‘#Mariafofoca’

A acusação aconteceu depois de matéria publicada pelo O Globo; A nota afirma que integrantes do governo ficaram ‘surpreendidos’ com anuncio do Ibama de que toda a Brigada de Incêndio Florestal seria recolhida

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/10/2020 O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, durante Cerimônia de Formatura dos alunos do Instituto Rio Branco



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, utilizou suas redes sociais na noite de quinta-feira, 22, para acusar o ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente, Luiz Eduardo Ramos, de vazar informações para a imprensa. A acusação aconteceu depois da jornalista Bela Megale publicar no jornal O Globo a matéria “Salles estica a corda com ala militar do governo e testa blindagem com Bolsonaro“. A nota afirma que integrantes do governo ficaram “surpreendidos” com anuncio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de que, por falta de recursos, toda a Brigada de Incêndio Florestal seria recolhida para as bases de origem, a partir da zero hora de ontem. O texto afirma que a decisão jogaria pressão para a ala militar do governo e para o vice-presidente Hamilton Mourão, que chefia o Conselho Nacional da Amazônia em conjunto com o Ministério da Defesa, comandado pelo general Fernando Azevedo e Silva. Após a publicação, Salles se irritou e utilizou o Twitter para insinuar que os bastidores haviam sido vazados por Ramos.

“Tenho enorme respeito pela instituição militar. Como em qualquer lugar, infelizmente, há sempre uma maçã podre a contaminar os demais. Fonte de fofoca, de intriga, de conspiração e da discórdia. O problema é a banana de pijama”, tuitou o ministro do Meio Ambiente. Salles recuou e apagou a mensagem. Em seguida, tuitou em tom mais brando, mas marcou diretamente o ministro Luiz Ramos. “Não estiquei a corda com ninguém. Atuo da maneira que entendo correto. Chega dessa postura de #mariafofoca“, escreveu. Após a publicação, Salles compartilhou uma série de mensagens de apoio. “Força, Ministro. O Brasil está contigo e apoiando seu trabalho”, disse o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. “Ramos está fazendo vazamentos para a Globo para derrubar o Salles, e não é a primeira vez que isso ocorre”, afirmou um seguidor retuitado pelo ministro do MMA. Procurado pela Jovem Pan, Ricardo Salles ainda não se pronunciou.