Roberto Jefferson diz que não consegue fazer exames pois não tem autorização do STF para tirar tornozeleira

Presidente do PTB segue internado no Rio de Janeiro e afirmou que não pôde fazer os exames de imagem e cateterismo

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roberto Jefferson está internado no Rio



O ex-deputado e presidente do PTB Roberto Jefferson segue internado no Rio de Janeiro, mas afirmou que não conseguiu fazer exames porque não tem autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para retirar a tornozeleira eletrônica. “Até agora não obtive autorização do STF para tirar a tornozeleira, pois essa semana destina-se a exames de imagem e cateterismo”, escreveu Roberto Jefferson em uma carta, a qual a Jovem Pan teve acesso. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência do ex-deputado para o hospital no dia 4 de setembro, mas determinou que ele deve usar o equipamento eletrônico no período em que estiver realizando o tratamento médico. Procurado pela reportagem, o STF afirmou que não vai comentar. Na carta, Roberto Jefferson também comentou a decisão que determinou que ele pague indenização de R$ 300 mil ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), por ofensas homofóbicas. O presidente do PTB afirmou que o valor é “um absurdo” e voltou a ofender o governador.