Rodrigo Garcia não volta de licença, e Pignatari segue no comando do governo de SP

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Garcia (PSDB) é o atual governador de São Paulo, cujo mandato acaba no fim deste ano



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), não voltou da licença que tirou do cargo. O período fora do Palácio dos Bandeirantes começou a contar no dia 8 de outubro e estava previsto para durar até o dia 12. Nesta quinta-feira, 13, porém, o governo continua sob o comando do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado Carlão Pignatari (PSDB), que tem cumprido agendas fechadas, como reuniões e despachos internos, e evitado compromissos públicos. Segundo a Alesp, Garcia se licenciou para cumprir compromissos familiares. Fontes confirmam que ele viajou ao exterior. A assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes disse não saber, até o momento, a data de retorno de Garcia às atividades. Rodrigo pediu licença uma semana depois do 1º turno das eleições para o governo paulista, do qual saiu derrotado, e poucos dias depois de anunciar “apoio incondicional” ao candidato Tarcísio de Freitas no Estado e ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.