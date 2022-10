PT quer censurar reportagem sobre relação entre Lula e Daniel Ortega

Além de jornal, perfis no Twitter também foram alvos do pedido de censura; defesa do petista nega amizade com ditador da Nicarágua

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Lula também pediu censura prévia para que o jornal seja impedido de fazer novas matérias que demonstrem qualquer tipo de ligação com outros ditadores



A coligação do ex-presidente Lula (PT) acionou mais uma vez o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um novo pedido de censura contra o jornal A Gazeta do Povo, que explicou a amizade entre o petista com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Além disso, Lula pede censura prévia para que o jornal seja impedido de fazer novas matérias que demonstrem qualquer tipo de ligação com outros ditadores. A ação será analisada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. No início do mês, a campanha de Lula já havia pedido e Sanseverino determinou a censura à Jovem Pan, à A Gazeta do Povo e ao site O Antagonista. Na nova ação, a defesa do petista alega que os conteúdos são inverídicos e afirmam que Lula não apoiaria a ditadura nicaraguense. Além da Gazeta do Povo, os perfis no Twitter de Rodrigo Constantino, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, Bárbara Te Atualizei entre outros, também foram alvo de pedidos de censura.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina