‘Sabem que logo estarei na cadeira presidencial’, diz Danilo Gentili

Neste sábado, 22, o comediante também usou as redes sociais para convocar uma reunião com Moro e Amoêdo; ‘Tudo em minha campanha será transparente’, completou

Reprodução/Facebook A candidatura do comediante começou a ser cogitada em abril deste ano, quando o Movimento Brasil Livre (MBL) decidiu testar o nome de Gentili em uma pesquisa eleitoral



O nome do humorista Danilo Gentili esteve entre os assuntos mais comentados da internet neste sábado, 22. A movimentação em torno do comediante iniciou assim que ele decidiu usar as redes sociais para se pronunciar sobre a possibilidade de concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022. “Estou nos trends porque sabem que logo estarei na cadeira presidencial”, disparou em uma das publicações. Além disso, Gentili também usou as redes sociais para convocar uma reunião com o ex-ministro Sergio Moro e com João Amoêdo, fundador do partido Novo. “Tudo em minha campanha será transparente e nossas reuniões serão públicas”, completou o apresentador.

A candidatura do comediante começou a ser cogitada em abril deste ano, quando o Movimento Brasil Livre (MBL) decidiu testar o nome de Gentili em uma pesquisa eleitoral. No levantamento encomendado pelo movimento, o humorista atingiu 4% das intenções de voto – empatando com o governador João Doria (PSDB), o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o político Ciro Gomes (PDT) e o apresentador Luciano Huck. Segundo o MBL, a candidatura de Gentili pode apresentar uma alternativa competitiva de “terceira via”, quebrando a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido) no próximo pleito eleitoral.

Estou nos trends porque sabem que logo estarei na cadeira presidencial. #danilogentili #DaniloGentili2022 pic.twitter.com/QBYJ1sWgxS — Danilo Gentili (@DaniloGentili) May 22, 2021

Tudo na minha campanha será transparente e nossas reuniões serão públicas. Chamo pra uma live @KimKataguiri @moura_101 @doisdedosdeteo @joaoamoedonovo @arthurmoledoval , vamos todo mundo aí juntar e fazer live sobre isso. O público verá todas as duvidas serem tiradas ao vivo. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) May 22, 2021