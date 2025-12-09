Saiba quem é Glauber Braga, deputado retirado à força da mesa da Câmara

Deputado é acusado de faltar com decoro parlamentar ao expulsar da Câmara, com empurrões e chutes, Gabriel Costenaro

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) pode ter mandato cassado por até oito anos



O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ganhou os noticiários nesta terça-feira (9) ao ocupar a mesa da Casa Baixa do Congresso Nacional contra a aprovação do projeto de lei da dosimetria e ser retirado há força do local por policiais legislativos. O ato aconteceu durante uma votação no plenário para cassar sua candidatura e deixá-lo inelegível por até oito anos.

O deputado é acusado de faltar com decoro parlamentar ao expulsar da Câmara, com empurrões e chutes, Gabriel Costenaro, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril de 2024.

Braga nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e estudou Direito. Atua como deputado federal desde 2007. Está no Congresso desde 2011 – foi eleito para seu primeiro mandato em 2010. Aos 43 anos, já foi protagonista de outros episódios tumultuosos, não por acaso é conhecido por suas intervenções firmes em debates legislativos e por suas oposições em tema como economia, segurança pública e direitos sociais.

Um dos eventos mais recentes envolvendo Braga, foi quando, em abril, ele dormiu no chão do plenário após prometer greve de fome. O episódio aconteceu em abril deste ano. Neste terça, antes de ser retirado do local, ele chegou a dizer que permaneceria no congresso Nacional até o fim do processo.

“Eu vou ficar aqui calmamente, com toda a tranquilidade, exercendo o meu legítimo direito político de não aceitar de fato consumado uma anistia para um conjunto de golpistas”, disse. Glauber chegou a apresentar um recurso à CCJ para tentar paralisar o processo, sob alegação de “inexistência de justa causa” e ““desproporcionalidade ou não razoabilidade da pena de cassação de mandato”, contudo, o pedido não foi atendido.

Braga é filiado ao PSOL desde 2015 e é direcionado a pauta de esquerda. Em 2021, chegou a lançar pré-candidatura à presidência, mas retirou seu nome após negociações internas que priorizaram apoio à Lula.