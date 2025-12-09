Jovem Pan > Notícias > Política > Glauber Braga fala em ‘ofensiva golpista’ após ser retirado à força da mesa da Câmara

Glauber Braga fala em ‘ofensiva golpista’ após ser retirado à força da mesa da Câmara

Deputado comparou o ocorrido nesta terça (9) com o dia em que a mesa diretora foi sequestrada por ocupada por 48h: ‘Ali sobrou diálogo e negociação’

  • Por Sarah Américo
  • 09/12/2025 18h52 - Atualizado em 09/12/2025 19h12
  • BlueSky
Reprodução/Câmara dos Deputados Glauber Braga Deputado Glauber Braga (PSol-RJ) criticou a ação do presidente da Câmara foi retirado à força da mesa da Câmara

O deputado Glauber Braga (PSol-RJ) criticou, nesta terça-feira (9), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após ser retirado à força da mesa. “Única coisa que pedi para Hugo Motta foi que ele tivesse 1% do tratamento comigo que ele teve com aqueles que sequestraram a mesa diretora por 48h em associação com o deputado que está nos Estados Unidos conspirando contra o nosso país”, disse.

“Ali sobrou negociação e diálogo e em nenhum momento foi cogitado a possibilidade de retirada a força daqueles deputados pela polícia”, afirmou o deputado logo após ser retirado do plenário.

Na hora que a confusão aconteceu, a imprensa que estava no local cobrindo a votação, foi obrigada a se retirar e a transmissão da TV Câmara foi encerrada. A ação motivou ainda mais críticas do Braga. “Estou aqui há um tempo e até hoje não tinha ouvido falar em cortarem o sinal da TV câmara para que as pessoas não acompanhassem o que estava acontecendo no plenário”. Segundo ele, o que está acontecendo neste momento é uma “ofensiva golpista”, e que a votação da sua cassação para inegabilidade de oito anos não é um fato isolado, já que no mesmo pacote a Câmara também quer votar uma anistia que não é dosimetria.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“A minha presença hoje na mesa diretora da câmara foi para demonstrar que a gente não pode se render”, disse, disse que o fato de ter denunciado o orçamento secreto e “batido de frente com o todo-poderoso Arthur Lira”, não é motivo para cassação, agora é motivo para cassá-lo é motivo. “Tentativa de silenciamento”, disse Braga.

Leia também

'Mesma lógica dos extremistas que tanto critica', diz Motta sobre atitude de Braga
Glauber Braga fala em 'ofensiva golpista' após ser retirado à força da mesa da Câmara
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >